Para Piyasası Fonlarına Talep Arttı

ABD YATIRIMCILARINDAN PARA PİYASASI FONLARINA YÖNLENDİRME

ABD’li yatırımcılar, 6 Kasım haftasında başkanlık seçimleri ve Fed’in alacağı politik kararlar öncesinde, önemli miktarda yatırımı para piyasası fonlarına yönlendirdi. LSEG verilerinin gösterdiğine göre, yatırımcılar bu süre zarfında toplamda 78,68 milyar dolar değerinde ABD para piyasası fonu satın alarak, 25 Eylül’den bu yana gerçekleşen en yüksek haftalık net alımlara imza attı.

HİSSE SENEDİ FONLARINDA GÖZLEMLENEN NET ALIMLAR

ABD hisse senedi fonları, iki hafta süren çıkışların ardından 6 Kasım haftasında yaklaşık 3,96 milyar dolar karşılığında net alım kaydetti. Yatırımcılar, 17 Temmuz’dan itibaren en yüksek haftalık net alımları gerçekleştirerek sanayi sektörüne 1,01 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Ancak finans ve temel tüketim malları sektörlerinde sırasıyla 420 milyon dolar ve 354 milyon dolar değerinde satışı gözlemlendi.