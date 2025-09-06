Para Tırmanış Şampiyonası Nevşehir’de Başladı

PARA TIRMANIŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI NEVŞEHİR’DE BAŞLADI

Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Nevşehir’de gerçekleştirilmeye başlandı. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’nda yer alacak olan bu branşta, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, farklı şehirlerden gelen toplam 58 sporcu, 5 çeşitli kategoride ödül kazanmak için mücadele ediyor.

ŞAMPİYONANIN DETAYLARI VE KATILIMCI SAYISI

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Los Angeles’taki paralimpik oyunlarına katılım sağlamak amacıyla bu müsabakaların düzenlendiğini aktardı. Şenkaynağı, daha önce Muş’ta düzenledikleri şampiyonanın birincisinde, 28 sporcunun yarıştığını hatırlatarak, “Burada ise 15 kulüpten 58 sporcu bulunuyor. Bu branş giderek tanınıyor ve branşa ilgi artıyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzunu genişleterek federasyon olarak ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Para tırmanış potansiyeli artan bir branş. Sadece yarışma anlamında değil engelli sporcularımızın rehabilitesi kapsamında da onlara katkıları olacağını düşünüyoruz. Olimpiyat şampiyonu olabilecek yetenekte sporcularımız var.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonanın yarın sona ereceği biliniyor.