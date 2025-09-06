Para Tırmanış Şampiyonası Nevşehir’de Başladı

PARA TIRMANIŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilmeye başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Deviren, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcular, teknik heyet ile sporcu yakınları katıldı. Şampiyona, 8-15 yaş grubu ve 16 yaş ve üzeri kategorilerinde düzenlenecek.

ŞAMPİYONANIN HEDEFLERİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, bu organizasyonun sporculara ulusal düzeyde kendilerini gösterme fırsatı sunduğunu belirtti. Şenkaynağı, “Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu (IFSC) tarafından resmen tanınan para tırmanış branşı, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda ilk kez yer alacak. Biz de federasyon olarak bu yıl şampiyonanın ikincisini Nevşehir’de gerçekleştiriyoruz. İlkinde Muş’ta 28 sporcu mücadele etmişti, bu kez 15 kulüpten 58 sporcu katılıyor. İlginin artması bizleri memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzumuzu genişleterek bu branşı daha ileriye taşıyacağız. Hedefimiz, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’na sporcu götürmek ve ülkemizi temsil etmek. Bu branş, sadece sportif başarı değil, engelli sporcularımız için rehabilitasyon anlamında da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

ŞAMPİYONANIN ÖNEMİ

Nevşehir’deki bu şampiyona, para tırmanışın Türkiye’deki gelişimine önemli bir ivme kazandırırken, sporcuların azim ve kararlılığını da gözler önüne seriyor.