Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Başladı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU’NUN ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Nevşehir’de başladı. Hacı Bektaş Veli Spor Kompleksi, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaparken, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin gibi isimler de şampiyonada yer aldı. Şampiyona, 5-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olup, 9 ilden toplam 59 sporcu katılım gösteriyor. Sporcular, 8–15 yaş ve 16 yaş üzeri kategorilerde yarışacak.

ŞAMPİYONA İKİNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, “Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak Para Tırmanışı Türkiye Şampiyonası’nın ikincisini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yapıyoruz. Birincisini Muş ilinde gerçekleştirmiştik ve burada 28 sporcu yer almıştı. Bu branş yeni bir alan. Bu tırmanış şampiyonasında 15 kulüpten 7-8 sporcu katılım gösteriyor. Branşımızın tanınırlığı giderek artıyor, ilgi de çoğalıyor. Önümüzdeki günlerde sporcu havuzumuzu geliştirerek bu branşı daha da ileri seviyeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Los Angeles Olimpiyatları’nda ilk defa Para Tırmanış olimpik branş olacak ve umarım yetiştirdiğimiz sporcular için kota alabilirsek ülkemizi temsil etmek üzere buradayız. Bu branş, engelli sporcularımızın rehabilitasyonu açısından da çok önemli bir yere sahip” dedi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk de yaptığı açıklamada, “Kapadokya bölgemiz çok değerli. Sporu çok seviyoruz. Bölgemizde gerçekleştirilen etkinliği ilgiyle takip ediyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

YENİ BRANŞ TARİHİ BİR GELİŞME

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, “Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu tarafından resmi olarak tanınan para tırmanış branşının, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda yer alacak olması, spor camiası için tarihi bir gelişim. Bu sürecin ülkemizdeki yansıması olarak, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 5-7 Eylül 2025 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi’nde Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası düzenlemekten onur duyuyoruz. Şampiyonamıza 9 ilden 59 sporcumuz katılıyor. Sporcularımız 8–15 yaş ve 16 yaş üzeri kategorilerde mücadele edecek. Onların azmi ve gayreti, engelleri aşarak sporda nelerin başarılabileceğini bir kez daha bizlere gösterecek” ifadelerini kullandı.