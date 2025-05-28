Para Transferleri Güvenli Devam Edecek!

PARA TRANSFERİ İŞLEMLERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki pek çok bankadan para transferi işlemleri güvenli şekilde yapılıyor. Ancak bazı kaynaklar, bu işlemler için SMS doğrulama sisteminin 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine dair spekülasyonlar yayıyor.

IDDIALAR ASILSIZ VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmakla yetkili olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, mevcut para transferi sisteminin devam edeceğini belirtiyor. Ayrıca, SMS doğrulaması gibi bir sisteme geçişle ilgili herhangi bir çalışma olmadığını, bu konuda çıkan iddiaların asılsız olduğunu vurguluyor.

DEVAM EDEN SÜREÇTE DEĞİŞİM YOK

Para transferlerinde herhangi bir değişiklik olmadan mevcut düzen devam edecek ve SMS doğrulaması gibi iddialar gerçekleşmeyecek.