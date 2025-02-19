Para Transferlerinde Çifte Doğrulama Dönemi Başlıyor

YENİ DÜZENLEME İLE PARA TRANSFERİ GÜVENLİĞİ ARTACAK

Mart ayı itibarıyla Türkiye’de tüm bankalar için geçerli olacak yeni bir düzenleme, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarında gerçekleştirilen para transferlerinin güvenliği üzerinde olumlu etkiler yaratacak. Bu değişim, özellikle havale ve EFT işlemlerini etkileyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarına karşı alınacak güvenlik önlemlerini güçlendirmek konusunda kararlı adımlar atıyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI GÜÇLÜ ÖNLEMLER

Son zamanlarda internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarında artan dolandırıcılık olayları, bankaları güvenlik önlemlerini artırmaya yöneltiyor. Yükselen enflasyonla birlikte bankaların kredi ve kredi kartı limitlerini artırması, dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Birçok kullanıcı, izinsiz olarak kredi çektirilmesi ve bu paraların başka hesaplara aktarılması gibi şikayetlerle bankalara başvurmuş durumda. Bu durumu önlemek amacıyla, BDDK havale ve EFT işlemleri için yeni bir güvenlik protokolü oluşturma hazırlığında. Kullanıcılar, para transferi gerçekleştirmeden önce ek doğrulama adımlarını tamamlamak zorunda olacak.

İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA SİSTEMİ YENİ DÜZENLEME ile DEVREDE

Yeni düzenlemeyle, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarındaki para transferleri iki aşamalı doğrulama sistemine tabi tutulacak. Bu değişiklik, dolandırıcılık faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor. Bankalar, kullanıcıların transfer işlemlerinde kimlik doğrulama ve güvenlik kodu aşamalarını geçerek işlem yapmalarını sağlayacak. Bu yöntem, izinsiz para transferlerini engelleyerek güvenliği artırmayı sağlayacak.