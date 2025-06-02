Param, Money20/20 Europe’da Yer Alacak

PARAM’IN PARALEL DÜNYASI

Bütünleşik finans hizmetleri sunan Param, Amsterdam’da yarın başlayacak ve 5 Haziran’a kadar sürecek olan Money20/20 Europe 2025 etkinliğine katılıyor. Dünya genelinde en prestijli fintek buluşmalarından birisi olarak bilinen bu etkinlikte, yaklaşık 10 bin katılımcı, 2 binden fazla firma ve yüzlerce konuşmacı bir araya geliyor. Param, grup şirketleri olan Twisto, ParamTECH, Nebim, ParamNext, Finrota, Kredim ve Univera ile beraber sunduğu bütünleşik finans hizmetlerini uluslararası pazarlara tanıtmak ve potansiyel iş birlikleri oluşturmak amacıyla bu önemli platformda yer alacak. Ayrıca, ekosistemin global oyuncularıyla önemli görüşmeler gerçekleştirerek, standı ziyaret eden katılımcılarla sektörün geleceğine dair fikir alışverişinde bulunacak.

GÜÇLÜ KATILIM VE HEYECAN

Param Kurucusu ve CEO’su Emin Can Yılmaz, Money20/20 Europe 2025’e katılımlarına dair şu sözleri dile getirdi: “Fintek ekosisteminin kalbinin attığı Money20/20 Europe, global oyuncularla iş birliği fırsatlarını değerlendirmek, sektördeki en son trendleri takip etmek ve bütünleşik finans hizmetlerimizi uluslararası arenada anlatmak için eşsiz bir platform. Geçtiğimiz yıl etkinlikte çok verimli görüşmeler yaptık; hemen ardından 2025 katılım hazırlıklarımızı başlattık. Bu kez de güçlü bir şekilde, büyük bir heyecanla Amsterdam’a geliyoruz. Fintek ekosistemindeki öncü konumumuzu pekiştirmeyi ve geleceğe yönelik projelerimizi küresel ölçekte paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”