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Parası Olmayan Müşteri Kendi Arabasını Çaldı

ARAÇ ÇALMA OLAYI

Bursa’da bir birey, yeterli parası olmadığı için tamirciye bıraktığı aracını çaldı. Bu olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın gerçekleştiği yer bir tamirci dükkanının önüdür. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, aracını tamirciye bıraktıktan sonra tamir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte araç, tamirci tarafından dükkanın önüne park edildi.

TAMİRCİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sabah dükkanına gelen tamirci, aracını göremediği zaman panikledi ve güvenlik kameralarını inceledi. Durumun ne olduğunu anlayabilmek için güvenlik görüntülerine baktı. Olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle aydınlandı. Bu görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtarıyla aracı açtığı, daha sonra aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştığı gözlemlendi.

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