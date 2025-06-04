Paraşüt Emniyet Kemerini Çözdü

TRAJEDİK OLAY BUDVA’DA GERÇEKLEŞTİ

Karadağ’ın tarihi ve turistik noktalarından Budva’da tatil yapan 19 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Tijana Radonjic, tatil sırasında deniz paraşütü yaparken korkunç bir kaza geçirdi. Genç kız, yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti. Radonjic’in bu anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Genç kızın deniz paraşütü aktivitesi sırasında kemerini çözmesi ve can yeleğini çıkarması, soru işaretlerine neden oluyor. Bazı medya kaynakları, bu eylemin anlık bir korku ve panik sonucu meydana geldiğini belirtiyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI GİZEMLİ KILDI

Radonjic’in deniz paraşütü yaparken, kazadan önce birkaç yüz metre yükseklikteyken panik ya da korku belirtisi göstermediği, eğitim ve uçuş sürecinde neşeli olduğu ve çevresindekilere el salladığı tespit edildi. Genç kızın ailesi ise, çocuklarının intihara eğilimi olmadığını ve olay sırasında halasıyla birlikte tatilde olduğunu kaydetti.

ÜCRETSİZ DENİZ PARAŞÜTÜ TEKLİFİ

Sırbistan basını, genç kızın Budva’da su sporu hizmetleri sunan bir ajansın tanıtım filmi için ücretsiz deniz paraşütü yapmayı kabul ettiğini ve gerekli eğitimleri aldığını aktardı. Radonjic’in çekimlerinde yer aldığı su sporları ajansının sahibi Mirko Krdzic, “Genç kızın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ailesiyle görüşüp başsağlığı dilemek isterim. Yaşanan kaza nedeniyle hepimiz şoktayız” şeklinde konuştu. Genç öğrencinin cenazesi, ailesi ve okul arkadaşlarının katılımıyla Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen bir törenle defnedildi.