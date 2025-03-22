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Paraşütçü Alanya’da Dağa Takılarak Yaralandı

ANTALYA’DA PARAGLIDING KAZASI

Alanya ilçesinde gerçekleştirilen paraşütle uçuş esnasında bir birey, alçak uçuş yaptığı sırada paraşütünün makilik alana takılması nedeniyle yere düştü ve yaralandı. Dağlık alanda mahsur kalan kişi, kurtarma ekiplerinin etkili operasyonuyla sağ salim çıkarıldı. Olay anı ise dron kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, bugün 15.00 sıralarında Alanya’nın Hacı Mehmetli Mahallesi’nde bulunan paraşüt alanının yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tarık Y. isimli birey, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra alçak uçuş yapmaya çalışırken paraşütü makilik alana takıldı. Arkadaşlarının yardıma koşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri sevk edildi.

KURTARMA OPERASYONU

Ağaçların arasında mahsur kalan Mehmet Tarık Y.’ye yardımcı olmak amacıyla kayalıklara inen kurtarma ekipleri, yaralı kişiyi kaşık sedyeye aldı. Halat kullanarak uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Mehmet Tarık Y.’ye, olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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