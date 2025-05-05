Paraşütle Uçan Çocuklar Kitap Okudu

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR METRELERCE YÜKSEKTE KİTAP OKUDU

Hatay’da paraşütle ilk defa uçma deneyiminde bulunan depremzede çocuklar, metrelerce yüksekte kitap okuyarak Akdeniz manzarasının tadını çıkardı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay’da hayatını kaybeden 25 bine yakın insanın ardından, Türkiye’nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye destek için geldi. Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, bu süreçte afetzedeler için hayata tutunma mücadelesi verirken, çocukların eğitimi için önemli bir seferberlik başlattı. Ertuğrul, kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine çadır okullar ve konteyner kütüphaneler açtı. Geçen ay en çok kitap okuyan ve depremde ebeveynlerini kaybeden 10 çocuğa ödül olarak, Samandağ’da paraşütle uçma deneyimi yaşattı.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYORLAR

Yamaç paraşütü ile havada kitap okuyan çocuklar, bu eylemle kitap okumanın önemine dikkat çekti. Ertuğrul, “Yamaç paraşütü için hazırlanıyoruz. Derneğimizin geçen ay en çok kitap okuyan 10 çocuğunu ödüllendirmek için buraya getirdik. Okumayı sevdirmeyi hedefliyoruz ve okuduklarında çocukları ödüllendiriyoruz. Böylece daha istekli hale geliyorlar. Hatay’da depremde anne ve babasını kaybeden çocukları buraya getirdik. Mutluyuz ve gururluyuz. Havada da kitap okuyarak her yerde her zaman okumalıyız” dedi. Yanlarında nitelikli kitaplarla gelen çocuklar, havada kitap okuyup manzaranın tadını çıkardılar.

KİTAP OKUMANIN HEYECANI

Gökyüzünde kitap okumanın keyfini çıkaran Cemre Şahin, “Yamaç paraşütüne geldik. Geçen ay en çok okuyanlar listesindeydim ve Havva hocamıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katıldık ve çok eğlendik. Yukarıda her tarafı görebiliyorduk. Önce korkuyordum ama korkulacak bir şey olmadığını gördüm,” şeklinde konuştu. İlk defa uçmayı deneyimleyen İzel Okay, “Geçen hafta çok kitap okuduğumuz için Havva hanım bizi özel olarak getirdi. Yukarıdayken insanların bize bakması çok güzeldi. İlk defa bindim ve heyecanlandım ama sonra korkmadım. Yukarıda bir sayfa bile olsa kitap okumak çok güzel bir duyguydu,” ifadelerini kullandı.

Depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklara yamaç paraşütü deneyimi kazandıran pilot İlker Özgüven, “Hatay’da yamaç paraşütü ile uğraşıyorum. Ülkem Okuyor Derneği’nin projeleri çok hoşumuza gitti. Çocuklara yamaç paraşütü hediye ettik. Bu durumdan biz de mutluyuz ve havada kitap okumanın mümkün olduğunu göstereceğiz,” dedi. Böylece çocuklar, her yerde ve her koşulda kitap okumanın önemini ön plana çıkardı.