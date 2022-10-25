Parçalı güneş tutulması başladı

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye’nin birçok kentinden izlenecek. Tutulmanın 3 saat sürmesi bekleniyor.

İstanbul’da %40’a yakın, Ankara’da %42’ye yakın, İzmir’de %32’ye yakın, Samsun’da %50’ye yakın kapanma bekleniyor.

2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması, Irak, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin’den gözlenebilecek.

Tutulmanın Rusya’dan görüleceği maksimum noktada, Güneş’in tam olarak yüzde 82’si Ay tarafından tutulacak. Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

TÜRKİYE’DEN DE İZLENİYOR

Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak olan tutulmada, Güneş’in yaklaşık yüzde 50’si Ay tarafından örtülecek. İstanbul’da %40’a yakın, Ankara’da %42’ye yakın, İzmir’de %32’ye yakın, Samsun’da %50’ye yakın kapanma bekleniyor.

2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulması Türkiye’nin birçok kentinden görülebilecek. Yaklaşık 3 saat sürecek tutulma en fazla yüzde 52 ile Erzurum ve Hakkari’den izlenebilecek.