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Parfüm Sıkmak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte insanlar oruç tutmaya başladılar. Bu dönemde en sık sorulan sorulardan biri “Parfüm orucu bozar mı?” Peki, parfüm gerçekten orucu bozar mı?

ORUCUN TEMEL UNSURLARI

Orucun temelinde yeme, içme ve cinsel ilişkilerden uzak durmak, nefsi bu tür durumlardan mahrum bırakmak bulunuyor. Bu bağlamda, oruçlu olan kişilerin bu davranışların ve bunlarla ilişkili her türlü etkinliğin orucu bozduğunu unutmaması gerekiyor. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi gereken her durumu kapsar.

YASAKLAR VE PARFÜM KULLANIMI

Sigara, nargile gibi keyif verici tütün ürünleri ve uyuşturucular da oruç yasakları içinde yer alıyor. Ayrıca, alışkanlık gereği alınan tüm maddeler orucu bozuyor. Ağızdan alınan ilaçlar da bu kurala tabidir. Ancak parfüm kullanmak orucu bozmaz.

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