Paris Anlaşması yarın yürürlüğe giriyor

Küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını amaçlayan Paris Anlaşması yarın Türkiye’de yürürlüğe giriyor.

Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi, politikalarda ve yasalarda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine uygun şekilde düzenlenme yapılmasını sağlayacak hukuki ortamı oluştururken, Türkiye ulusal katkı beyanlarına ilişkin güncellemelerini bu çerçevede yapacak.

Yasal bağlayıcılığı olan anlaşma kapsamında daha önce emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 21 artıştan azaltma taahhüdünü veren Türkiye’nin, ilk adım olarak, enerji, atık, ulaşım, binalar ve tarım sektörlerindeki emisyon azaltım hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını güncelleyerek BM Sekretaryası’na sunması planlanıyor.

Türkiye’nin güncelleyeceği ulusal katkı beyanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2053’te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik yol haritasının oluşturulması bekleniyor.