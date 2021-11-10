Paris Anlaşması yürürlüğe girdi

İklim değişikliği ile mücadeleyi hedefleyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan Paris İklim Anlaşması yürürlüğe girdi.

Anlaşma, küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını amaçlıyor.

Sera gazı salımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylüldeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olacağını açıklamıştı.

Ardından anlaşma Meclis Genel Kurulu’nda oy birliği ile onaylandı. Böylece Türkiye, anlaşmaya taraf olan 192’nci ülke oldu.