Paris Anlaşması’na TBMM’den jet onay

Paris İklim Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oybirliği ile kabul edildi. Bundan sonraki süreçte, kabul kararı BM sekreteryasına iletilecek. Böylece Türkiye anlaşmaya taraf ülkeler arasına girecek

TBMM Genel Kurul’da dün Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Teklifin açık oylama sonucuna göre 353 oy kullanıldı. 353 kabul oyuyla teklif oybirliğiyle kabul edildi. Yasa ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21’inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan “Paris İklim Anlaşması”nın beyan ile birlikte onaylanması uygun bulundu. Bundan sonraki süreçte, kabul kararı Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek. Böylece Türkiye anlaşmaya taraf ülkeler arasına girecek. Paris İklim Anlaşması, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor. Genel Kurul’da yasa üzerinde özetle, şu konuşmalar yapıldı:

AK Parti Trabzon Milletvekili, Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta: Milletvekili arkadaşlarımız hem komisyonda hem burada bu işin geciktiğinden bahsediyor. Peki, hem Kyoto Protokolü hem Paris Anlaşması Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin uygulama aracı olduğuna göre birisi 2020’de bitti; şimdi Paris Anlaşması da 2020’den sonra devam edecek ve peki biz zaman kaybettik mi? Hayır, zaman kaybetmedik. Bu süre içerisinde biz, Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bütün müzakereciler uluslararası alanda, her alanda olduğu gibi bu haksızlıklara, adaletsizliklere karşı sesimizi çıkardık, gündeme getirdik ve ses getirdik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Zaten yıllardır Paris İklim Sözleşmesi’nin onaylanması gerektiğini söyleyen bir partiyiz. Niye bugün bu işin zamanı, Paris Sözleşmesi’nin zamanı? Ben söyleyeyim mi? Sayın Cumhurbaşkanı Amerika’ya gitti. Amerika’da İklim Fonu kendisine anlatıldı. 3 milyar dolarlık İklim Fonunun olduğunu duydu, Paris Sözleşmesi Genel Kurul’a geldi onaylanmak için.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: CHP olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz Paris İklim Anlaşması’nı geç de olsa atılan tarihî bir adım olarak kabul ediyoruz. Neden? Çünkü Paris İklim Anlaşması dünyanın, iklim değişikliğiyle ilgili olan en önemli birlikteliğidir, beraberliğidir.

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz: MHP olarak bu noktadaki temel beklentimiz, ülkemizin finans ve teknoloji desteklerine erişebilmek bakımından kendisiyle benzer konumdaki ülkelerle aynı listede yer alması, böylelikle Yeşil İklim Fonu’na rahat bir şekilde erişebilmesidir. Avrupa’yla başlayan ve dünyada giderek yaygınlaşan yeşil düzen uygulamalarının ve iklim değişikliği politikalarının ülkeler arası ilişkilerde önemli bir etken olarak dikkate alınacak olması son derece anlamlıdır. Bu itibarla, ülkemizin böyle bir sürecin dışında kalması elbette kabul edilemez bir durumdur.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı: Paris Anlaşması, yeşil bir geleceğe doğru atılan önemli bir adım fakat asla yeterli değil. Önümüzde uzun bir yapılacaklar listesi var. Avrupa Birliği üyesi 18 ülke kömürden tamamen çıkmışken ülkemiz de yeni kömür yatırımlarını durduracağını duyurmalı, mevcut kömür santrallerini hangi sürede kapatacağını ilan etmeli, kömür madenciliğinden çıkmak için bir takvimin açıklanmasını sağlamalı.