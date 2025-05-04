Paris FC, 46 Yıl Sonra Yükseldi

PARİS FC LİGUE 1’E YÜKSELDİ

Paris FC, 46 yıl aradan sonra Ligue 1’e geri döndü. Bu gelişme, 35 yıl sonra ligde yeniden bir Paris derbisi yaşanacağını müjdeliyor. Paris FC’nin ev sahipliği yaptığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain’in stadyumu olan Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre mesafe bulunuyor. Bu durum, ligdeki en yakın deplasman karşılaşmalarından birini oluşturuyor.

PARİS DERBİLERİ TARİHİ

Ligue 1’deki son Paris derbisi, 1990 yılında Paris Saint-Germain ile Racing Paris arasında gerçekleşmişti. Racing Paris’in ligden düşmesinin ardından, PSG, başkenti temsil eden tek takım olarak öne çıktı. Bu yeniden doğuş, derbi heyecanını ve rakipler arasındaki rekabeti canlı tutacak bir olay olarak dikkat çekiyor.