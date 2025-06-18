Paris Havalimanı Fuarı Açıldı

PARİS HAVACILIK FUARI BAŞLADI

Fransa’nın başkenti olan Paris’in yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda 55. Paris Havacılık Fuarı, pazartesi günü kapılarını açtı. 22 Haziran’a kadar devam edecek fuar, havacılık alanında yeniliklerin ve gelişmelerin sergilendiği önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

ÇİN’İN HAVACILIK ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Fuarda, Çin’in en üst düzey havacılık ürünlerinin sergilendiği stant, katılımcıların büyük ilgisini çekiyor. Etkinlik süresince birçok yenilikçi teknoloji ve ürün havacılık endüstrisinin profesyonelleriyle buluşuyor.