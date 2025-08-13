Paris Saint-Germain, Tottenham’ı penaltılarla yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Friuli

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Paris Saint-Germain: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery (Dk. 68 Lee), Vitinha, Doue (Dk. 77 Ramos), Barcola (Dk. 68 Mbaye), Kvaratskhelia (Dk. 60 Ruiz), Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha (Dk. 72 Gray), Bentancur, Sarr (Dk. 90 Bergvall), Kudus (Dk. 79 Tel), Richarlison (Dk. 72 Solanke)

GOLLERİ VE SARILARI KARTLARI

Goller:

Dk. 39 Van de Ven, Dk. 48 Romero (Tottenham), Dk. 85 Lee, Dk. 90+4 Ramos (PSG)

Sarı kartlar:

Dk. 53 Richarlison, Dk. 62 Danso (Tottenham), Dk. 55 Barcola, Dk. 58 Pacho, Dk. 90 Dembele (PSG)

Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten maçta Tottenham’a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu. İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda oynanan 50. UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde zafer kazanan Fransız ekip PSG ile Avrupa Ligi kupasını kazanan İngiliz temsilcisi Tottenham karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA TOPTANIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Tottenham, 39. dakikada ilk golü kaydetti. Kaleci Vicario, orta alanda kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının soluna havalandırdı. Romero’nun kafayla kale sahasına gönderdiği top, karambol yaratıp Palhinha’nın vuruşuyla direğe çarptı ve Van de Ven’in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı, Tottenham’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İngiltere ekibi, 48. dakikada ikinci golü duran top organizasyonuyla buldu. Rakip yarı alandan kazanılan serbest vuruşta topun başına Porro geçti. İspanyol futbolcunun arka direğe ortaladığı topa boş pozisyondaki Romero, rahat bir kafa vuruşuyla yanıt verdi ve kaleci Chevalier’nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 0-2.

PSG’DEN GERİ DÖNÜŞ

Paris ekibi, 85. dakikada farkı bire indirdi. Vitinha’nın pasıyla topu önünde bulan Lee, ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderip durumu 2-1’e getirdi. Mücadelenin 90+4. dakikasında PSG, eşitliği sağladı. Dembele’nin sağ kanattan ortaladığı topu, kale sahasında kafayla ağlara gönderen Ramos, skoru 2-2 yaptı.

Normal süre 2-2’lik eşitlikle sona erdikten sonra maç penaltı atışlarına gitti. PSG’de Ramos, Dembele, Lee ve Mendes, penaltılarda golü buldu, Vitinha atışı ise kaçırdı. Tottenham’da Solanke, Bentancur ve Porro penaltıları gole çevirdi, Van de Ven ve Tel ise atışlarından yararlanamadı. Penaltı atışlarını 4-3 kazanarak PSG, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’ya ulaştı.

Öte yandan UEFA, karşılaşma öncesi yapılan seremonide “Çocukları ve sivilleri öldürmeyi bırakın” yazılı pankarta yer verdi.