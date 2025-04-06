Paris St Germain Şampiyonluğunu İlan Etti. PSG, Ligue 1’de Zirveye Ulaştı

ANGERS’İ 1-0 YENEN PSG LİGDE ŞAMPİYON OLDU

Fransa Ligue 1’in 28. haftasında Angers, Paris St Germain’i konuk etti. Maçı 1-0 kazanan PSG, şampiyonluğunu erken ilan etti. Genç forvet Desire Doue, 55. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

PSG NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 74’e yükselten Paris St Germain, ligde namağlup statüsünü korudu. Monaco ile arasındaki farkı 24 puana çıkaran PSG, 28. haftada şampiyonluğu garantiledi.

LİGDE 13. ŞAMPİYONLUK

İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki ekip, üst üste 4., toplamda ise 13. Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. Paris St Germain aynı zamanda Avrupa’nın beş büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

DOUE’NUN GOLÜ TARİH YAZDIRDI

20 yaşındaki Desire Doue’nun attığı kritik gol, PSG’nin erken şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Takım, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla rakiplerine fark attı.

LİGE DAMGA VURAN PSG

Ligdeki dominant performansını sürdüren Paris St Germain, hem savunma hem de hücumdaki etkili oyunuyla rakiplerini geride bıraktı. Şampiyonluk, takımın sezon başından beri sergilediği üst düzey futbolun karşılığı oldu.