Paris Tatilinde Dolandırıldıklarını Duyurdu

BERFU YENENLER DOLANDIRILDI

2015 Miss Turkey dördüncüsü ve Eser Yenenler’in eşi olan Berfu Yenenler, Paris tatili sırasında dolandırıldıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Ünlü isim, “Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi?” diyerek yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, genellikle sosyal medyada paylaştığı neşeli içerikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu sefer, olumsuz bir deneyimi aktardı.

TATİLDEKİ TALİHSİZ OLAY

Berfu Yenenler ve eşi, ünlü şarkıcı Billie Eilish’in konserine katılmak için Paris’e gitti. Tatil sırasında sık sık paylaşımlar yapan Yenenler, burada dolandırıldıklarını ifade etti. Instagram üzerinden açıklamalar yapan Berfu Yenenler, “Yıldönümümüzdü. Nasıl düştüm bu tezgaha, nasıl kandım sinsilere? Saf, masum yüzüm beni hedef haline mi getirdi, neler oldu!” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.

Yıldönümünü kutlama bahanesiyle kendilerine hediye verileceği söylenerek kandırıldıklarını belirten Yenenler, “Yıldönümünüz gelin, hediye verelim dediler. Meğer bir balon hediyeymiş. 3 fotoğrafa 300 euro verdik,” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Bu talihsiz olay, sosyal media üzerinde geniş yankı buldu.