Paris’te 55. Havacılık Fuarı Açıldı

FUARDA HAVA TAŞIMACILIĞI YENİ ÜRÜNLERLE SERGİLENİYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Le Bourget Havalimanı’nda 55. Paris Havacılık Fuarı, pazartesi günü ziyaretçilere kapılarını açtı. 22 Haziran’a kadar sürecek olan bu etkinlikte, Çin’in geliştirdiği üst düzey havacılık ürünleri katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

ÇİN’DEN YENİ HAVACILIK ÜRÜNLERİ

Fuar, dünya genelinden birçok havacılık ve uzay şirketinin katılımıyla birlikte sektördeki en yeni yeniliklerin tanıtıldığı önemli bir platform haline geldi. Çin’in stantları, sergilenen ürünlerin kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.