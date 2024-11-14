“Paris’te Fransa-İsrail Maçına Protesto”

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ PARİS’TE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Filistin destekçileri, bu akşam yerel saat ile 20.45’te başlayan Fransa-İsrail maçının yapılacağı Paris’in banliyösü Saint-Denis’te toplandı. Halk Cephesi Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde, katılımcılar Filistin bayraklarıyla birlikte, “Soykırımı durdurun”, “Soykırımla oynamıyoruz” ve “Gazze’de ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk” ifadeleri yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, “Yaşasın Filistin halkının mücadelesi”, “Paris’ten Gazze’ye direniş” ve “Özgür Filistin” sloganları atarak, İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken Fransız yetkililerin Fransa-İsrail maçının gerçekleştirilmesine müsaade etmesine karşı duydukları rahatsızlığı dile getirdi.