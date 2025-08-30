Paris’te Gazze için protesto düzenlendi

PARSİS’TE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırıma karşı bir gösteri gerçekleşti. Filistin destekçileri, şehirdeki 9. bölge olan Şehitler Sokağı’nda toplandı. Göstericiler, Filistin bayrakları ile birlikte “Filistin’de barış” ve “Soykırımı durdurun, sessizlik öldürür” şeklinde yazılı afişler taşıdı. Ayrıca, “Hepimiz Gazze’nin gazetecileriyiz” ve “İsrail katil, Macron suç ortağı” sloganlarını attılar. Tel Aviv hükümetinin Gazze’de uyguladığı soykırıma son vermesi talep edilen gösteride, İsrail ordusunun bölgede Filistinli gazetecilere karşı gerçekleştirilen saldırılarına da tepki gösterildi.

Göstericiler, Gazze’ye insani yardımın ulaşabilmesi için bölgedeki giriş kapılarının açılmasını istedi. Kıtlıkla mücadele eden Gazzelileri temsil etmek için omuzlarında un çuvalları ve ellerinde boş tencerelerle yürüyüş yaptılar. Gösteriye katılanlar, yaşamını yitiren Gazzelileri anmak amacıyla kefen ve maketler de getirdi. Fakat, Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından gelen talimatlar doğrultusunda bu kefen ve maketlerin kaldırılması gerektiği açıklandı. Kefen ve maketlerin kaldırılmasının ardından yürüyüşe devam edilebildi.

Soyadını vermek istemeyen Hanane isimli bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de önemli işler başaran Filistinli gazetecilere destek vermek için gösteriye katıldığını belirtti. Hanane, Gazze’de Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif’in de aralarında bulunduğu dört gazetecinin öldürülmesinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Şifa Hastanesi çevresindeki çadıra yapılan saldırı sonucu bu gazetecilerin hayatını kaybettiğini vurgulayan Hanane, “İsrail, bu tür eylemlerle birçok suç işliyor” dedi. Gazze’deki kıtlığın bilinçli olarak organize edildiğini dile getiren Hanane, “Bu sona ermeli. Bunlar savaş suçları. Tüm uluslararası kurumlar buna karşı tepki göstermeli. Kıtlık, asla savaş suçu olarak kullanılmamalı” şeklinde konuştu.

Magali isimli başka bir gösterici ise Ekim 2023’ten bu yana Gazze için sokaklarda olduklarını belirtti. Magali, “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez” dedi. İsrail’in bir halkı tamamen yok etmekte olduğunu savunan Magali, Gazzelilerin kendi topraklarında bulunduğunu kaydetti. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çeken Magali, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama emrine rağmen, farklı ülkelerin hava sahalarından “özgürce” geçebilmesine tepkisini dile getirdi.