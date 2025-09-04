Paris’te Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı Yapılıyor

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU TOPLANTISI PARİS’TE GERÇEKLEŞİYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te, Ukrayna’nın güvenliği için 31 ülkenin yer aldığı önemli bir toplantı yapılıyor. Bu ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir ateşkes sonrası Kiev’e sağlanacak güvenlik garantileri üzerinde duruluyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER TOPLANTIDA BİR ARAYA GELİYOR

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Finlandiya Başbakanı Mette Frederiksen gibi önemli isimler katılıyor. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Hollanda ile Avusturya’nın başbakanları da toplantıda yer alıyor. Bu etkinlik, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından kritik bir öneme sahip.