Paris’te Gösteri, Gazze İçin!

PARİS’TE BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ YAPTI

Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi çağrısıyla binlerce insan bir araya geldi. Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Paris’in Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. “Gazze, Paris seninle” ve “Yaşasın Filistin direnişi” sloganları atan kalabalık, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına son verilmesini talep etti.

YAPTIRIM VE BOYKOT TALEPLERİ

Göstericiler, Paris hükümetinin Tel Aviv hükümetine karşı yaptırımlar almasını istediler. Ayrıca, İsrail’i destekleyen uluslararası markalara karşı bir boykot çağrısı yaptılar. Ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı bu gösteriye, barışı temsil eden bir eylemci, iki beyaz güvercin ile geldi.

GÖSTERİDE TEMSİLİ SÖYLENİŞLER

Gazzelilerin karşı karşıya olduğu kıtlık sorununa dikkati çekmek isteyen bazı göstericiler, omuzlarında temsili un çuvalı taşıdılar. Ayrıca, temmuz ayında Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve ardından İsrail tarafından el konulan Hanzala gemisindeki isimlerden biri olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala, Paris’teki gösteride yer aldı.