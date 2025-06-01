Paris’te Kaos Yaşandı Sonrası PSG Zaferi

KAOS ORTAMINDA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Paris’te, Fransız futbol takımı PSG’nin Şampiyonlar Ligi finalinde kazandığı zafer sonrası büyük bir kaos yaşandı. Paris Saint-Germain, Inter Milan karşısındaki finalde 5-0’lık etkileyici bir galibiyetle tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Final Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşirken, Paris’te 48 bin kişi, kulübün büyük bir taraftar alanına dönüştürülen Parc de Princes stadyumunda dev ekranlardan maçı izleme heyecanını yaşadı.

TARTIŞMALI GÖZALTILAR VE MÜDAHALELER

Ancak zafer kutlamaları sırasında şehirde meydana gelen şiddet olayları da dikkat çekti. Taraftar grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes çevresinde 81 kişiyi gözaltına aldı. Şiritte kutlamaların sabahın ilerleyen saatlerine kadar sürmesi beklenirken, protestoları ve taşkınlıkları engellemek amacıyla polis, taşkınlık yapan gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ayrıca, şehirde birçok noktada ateşe verilen araçlar ve bisikletler sosyal medyada paylaşıldı. Polis, karşılaşma sürdüğü esnada taşkınlık çıkaran taraftarlar üzerinde de önlem aldı ve bazı taraftarların polise şişe ve havai fişek fırlattığı kaydedildi.