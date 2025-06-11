Paris’te Madleen Gemisi İçin Gösteri

PARİS’TE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki gönüllülerin serbest bırakılması için bir gösteri yapıldı. Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nda, yerel saatle 18.00 itibarıyla toplanan protestocular, İsrail’in Madleen gemisindeki gönüllüleri alıkoymasına karşı çıktı. Göstericiler, omuzlarında Filistin bayrakları ve kefiyeleriyle eyleme katılarak Tel Aviv hükümetinden, “Madleen gemisindeki aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını” talep etti.

HEDEFTE KİŞİLER VE SLOGANLAR

Gösteriye, muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekillerinin de katıldığı gözlemlendi. Protestolar sırasında “Özgür Filistin”, “Gazze’nin çocuklarıyız, Filistin’in çocuklarıyız” ve “Rima, Paris seninle” gibi sloganlar atıldı. Bir gösterici “barışı” simgeleyen bir zeytin dalıyla, diğer bir katılımcı ise “AB, İsrail’e yaptırım uygulaman için kaç çocuk canı gerekli?” yazılı bir dövizle eyleme dahil oldu. Ayrıca, gösteride, Gazze’ye insani yardım ulaşımına yönelik engellerin kaldırılması ve bölgedeki ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

MADLEEN GEMİSİNE YAPILAN MÜDAHALE

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden, aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu 4 kişiyi sınır dışı edeceğini duyurdu. Aynı zamanda, “bunu reddeden 8 aktivistin” mahkemeye çıkarılacağı bilgisi verildi. “Özgürlük Filosu Koalisyonu” olarak bilinen sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye olan ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme temasıyla son misyonunu düzenlemişti. 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki limandan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi halinde barışçıl tutumlarını koruyacaklarını ve direniş göstermeyeceklerini belirtti.

GEMİDE BULUNAN AKTİVİSTLER

İsrail ordusu, özellikle Gazze’ye yardım gönderiminde engelleri aşmayı hedefleyen Madleen gemisine müdahale ederek gemidekileri alıkoymuştu. Madleen gemisinde, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu.