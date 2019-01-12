Paris’te patlama! Ölüler ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te Rue de Trévise bölgesindeki bir fırında büyük bir patlama meydana geldi.

Fransa’nın başkenti Paris meydanında büyük bir patlama meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre patlama şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırında meydana geldi. İlk açıklamalara göre, olayın terör saldırısı olmadığı öğrenildi. Polis, ‘bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı’ yaptı.

Gaz sızıntısının patlamaya neden olduğu bildirilirken, patlamanın yangına da neden olduğu, alevlerin yakınlardaki sokaklara da sıçradığı ifade edildi. Olaya 12’si ağır 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris’te bir fırında meydana gelen patlamada 2’si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

12’si ağır 36 kişinin yaralandığı patlamada, olay yeri adeta savaş alanına dönmüş durumda. Castaner, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken; olaya dair net durumun çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Patlamadan sonra Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine intikal etmiş, Castaner, “Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200’den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte” şeklinde açıklamada bulunmuştu.