Paris’te silahlı saldırı! Yaralılar var

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan silahlı saldırı ülkeyi şoke etti. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV’ye göre açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP’ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.