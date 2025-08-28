Park Afyon Yıl Festivaline Davet Ediyoruz

ETKİNLİK PLANLAMASI

Park Afyon Alışveriş Merkezi, 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği 10. Yıl Festivali ile ziyaretçilerini benzersiz bir etkinlik programı ile buluşturuyor. Afyonkarahisar’ın en büyük yaşam ve alışveriş merkezi olarak, Park Afyon bu önemli yıldönümünü müzik, eğlence, gastronomi ve çocuk etkinlikleri gibi birçok farklı deneyimle kutlayacak.

KONSERLER VE ETKİNLİKLER

Festival kapsamında 11 Eylül’de ünlü DJ Hakan Küfündür, 12 Eylül’de Gökçe’nin güçlü sahne performansı ve 13 Eylül’de Oğuzhan Koç’un müzikleri ile festivalseverler bir araya gelecek. Bu konserler tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek ve Afyonkarahisar halkına keyifli anlar sunacak. Ziyaretçiler festival süresince çeşitli yeme-içme stantlarından farklı lezzetleri deneyimleme şansı bulacak.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Özellikle çocuklar için özel hazırlanan oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleri, küçük ziyaretçiler için eğlenceli anlar sağlayacak. Ayrıca gün boyunca düzenlenecek mini konserler ve sürpriz aktiviteler, festivale renk katacak. Park Afyon Alışveriş Merkezi Müdürü Emrah Aras, “10 yıldır Afyonkarahisar’a sadece alışveriş değil, sosyal yaşam ve eğlence alanında da değer katıyoruz. Bu özel yıldönümünü ziyaretçilerimizle birlikte coşkuyla kutlamak bizim için büyük mutluluk. Tüm halkımızı 9 – 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 10. Yıl Festivalimize davet ediyoruz” sözleri ile davetini iletti.