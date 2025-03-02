Park Halindeki Araç Sürücüsünü Yaraladı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kocaeli’nin Derince ilçesinde el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, aracını durdurmaya çalışırken demir bariyer ile kapı arasında sıkışarak yaralandı. Olay, saat 17.00 sularında Çenedağ Mahallesi Elmalı Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 74 yaşındaki A.M.U. 41 B 0303 plakalı aracını park ederken el frenini çekmeyi ihmal etti. Sürücü aracından indiği esnada araç kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı hareket etmeye başladı ve A.M.U. panikle durdurmaya çalıştı.

İHBARE CEVAP GELDİ

Panik anında, sürücü A.M.U., kapı ile demir bariyer arasında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere iletti. Kısa süre içinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek sıkışan sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı A.M.U., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme ise devam ediyor.