Park Halindeki Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

BAHÇELİEVLER’DE YANGIN FELAKETİ

Bahçelievler’de bir otomobilde yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler 4 parka araçta daha hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan 5 araca müdahale ederken, mahalle halkı büyük bir panik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, saat 03.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak’ta park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir sebeple başladı. Alevleri gören çevre sakinleri hemen durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın büyüyerek yanında bulunan 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araca yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araçlara müdahale etti.

HASAR BÜYÜK

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler söndürüldü, ancak yangın sonucunda araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Araçların yakınında bulunan bir binanın pencerelerinde de hasar meydana geldi.

CEP TELEFONLARINA YANSIDI

Yanan araçlardan yükselen alevler, mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki araçlardan alevlerin yükseldiği ve mahalle sakinlerinin panik yaşadığı açıkça görünmekte. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.