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Park Halindeki Araç Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI OTOMOBİLDE MÜDAHALE

Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Caddesi üzerinde bulunan park halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

CİVARDAKİ VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken, bir vatandaş da yangın tüpü ile alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın anında gösterilen bu çaba, olaya duyarlılığın önemini gösteriyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve durumu kontrol altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer, olay hakkında inceleme başlattı. Yangının neden kaynaklandığı ve maddi hasar durumunun belirlenmesi için detaylı bir çalışma yapılacak.

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