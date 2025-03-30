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Park Halindeki Araca Saldırı Kamerada

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ZARAR VEREN ŞAHIS

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki bir araca zarar verme eylemi dikkat çekti. Olay, Numune Mahallesi İbrahim Karaoğlan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bir şahıs, park halinde duran aracın lastiklerine tekme atarak ve camına kaldırım taşı fırlatarak ciddi hasar oluşturdu.

KAMERAYA YANSIDIO

Bu vandalizm anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahıs, eyleminden sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Görüntüler, aracın ciddi zarar gördüğünü ve saldırının nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

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