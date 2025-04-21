Park Halindeki Kamyonet Yandı. BATMAN

KAMYONET YANGINI OLAYI

Batman’da park halindeki bir kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bayındırlık Mahallesi’ndeki ek sanayi sitesi içinde bulunan kamyonet, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.