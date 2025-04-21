Haberler

Park Halindeki Kamyonet Yandı. BATMAN

KAMYONET YANGINI OLAYI

Batman’da park halindeki bir kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bayındırlık Mahallesi’ndeki ek sanayi sitesi içinde bulunan kamyonet, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beton Mikseri Kaza Yaptı, Yaralılar Var

Konya'da inşaat işçisi Sezgin Keşto, devrilen beton mikseri yüzünden felç oldu ve açtığı tazminat davasını kazandı, ancak 15 milyon 739 bin liralık tazminatını henüz alamadı.
Haberler

Atv, Geniş İzleyici Kitlesine Hitap Ediyor

ATV'nin Müge Anlı ve Esra Erol programlarını yüksek kalitede izlemek isteyenler, güncel frekans bilgileri ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Detaylar ve izleme linkleri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.