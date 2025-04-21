Park Yeri Nedeniyle Kavga Çıktı

ASTIM HASTASI KADINA DÖVÜP TEHDİTTE BULUNDUKLARINI DÜŞÜNEN KOMŞULARI

KARTAL’da park yeri sorunu yüzünden yaşanan bir tartışma neticesinde astım hastası Gülerdem T. (48), komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. (33) ve Nazire D. (48) tarafından aracında ‘Seni öldüreceğiz’ tehdidiyle darbedildi. Gülerdem T.’nin şikayeti sonrasında gözaltına alınan üç komşudan ikisi emniyetten serbest bırakıldı, birisi ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla özgür bırakıldı. Kadının darbedildiği anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

TARTIŞMA PARK YERİ NEDENİYLE PATLAK VERDİ

Olay, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aynı bina içinde yaşayan Gülerdem T. ile Nazire D., Mustafa D. ve Nurdan D. arasında süregelen park yeri tartışması esnasında olay yaşandı. Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek komşularından uzaklaştırma talebinde bulundu. Gözaltına alınan komşular, soruşturma sürecinde serbest bırakıldı.

ŞİDDET VE TEHDİTLER BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ

Olay gününde Gülerdem T., 34 GZ 8421 plakalı aracını binanın önüne park ettiğinde, olay yerine gelen Mustafa D., aracını aynı alanda başka bir yere bıraktı. Nurdan D., Gülerdem T.’nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle önce tartışmaya başladı, ardından ‘Seni öldüreceğim’ diyen hakaret ve tehditlerde bulundu. Ardından Gülerdem T.’nin saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olan Gülerdem T. nefes almakta zorlanarak ölüm korkusu yaşadı ve bir kez daha ‘Seni öldüreceğiz’ tehdidiyle karşılaştı.

OLAYIN ARDINDAN GÜNLER GEÇSE DE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gülerdem T.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Darp raporu alan Gülerdem T., taburcu olduktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası gözaltına alınan komşular, emniyette ifade verdikten sonra ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit-hakaret’ suçlamalarıyla adli süreç nedeniyle serbest kaldılar.