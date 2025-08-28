Parkta Bıçaklanan Eş, Katil Tutuklandı

BURSA’DA KADIN CİNAYETİ

Bursa’da trajik bir kadın cinayeti olayı meydana geldi. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendilek’i aldatma suçlamasıyla parkta 9 yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi olan Sevgi Şendilek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Yapılan araştırmalara göre, birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Doğan Şendilek, sorgusunda suçunu kabul etti. “Cinayeti, eşimin beni aldattığını düşündüğüm için işledim” şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Daha Önce de Öldürmeye Teşebbüs Etmiş

Alınan bilgilere göre, Sevgi Şendilek daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanmış. Çocukları yüzünden barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladıkları kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Doğan Şendilek, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.