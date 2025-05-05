Parkta Erkek Cesedi Bulundu, İntihar!

KAHRAMANMARAŞ’TA ERKEK CESEDI BULUNDU

Kahramanmaraş’ta bir parkta bir erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme intihar olduğu ortaya çıkıyor. Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Sabaha karşı parktan geçen bazı vatandaşlar, bir şahsın hareketsiz yattığını fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi’ne durumu bildirdi.

CENAZE HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yeri incelemesi yaptı. İncelemelerde, 42 yaşındaki S.N. olduğu ve tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Olay sırasında yakınları fenalık geçirdi ve şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.