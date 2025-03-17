Parkta Tehlike Yaratan 3 Motosikletliye Ceza

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TEHLİKE SAÇTI

Düzce’de bir çocuk parkını ziyaret eden 3 motosiklet sürücüsü, parkta oyun oynayan çocuklar ve aileler için tehlikeli anlar yarattı. Motosikletlerinin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapan sürücüler, çevredekilerin hayatını riske attı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SÜRÜCÜLER YAKALANDI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen olayın görüntülerini inceleyerek sürücülerin kimliklerini tespit etti ve yakaladı. Yapılan incelemeler sonucunda, motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ve yayaların bulunduğu alanda tehlikeli araç kullanmaktan toplam 120 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.