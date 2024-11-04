More
Gündem

“Parktaki Bıçaklı İki Kişi Kavgası”

parktaki-bicakli-iki-kisi-kavgasi

İKİ KİŞİ BİLAKİS BÇAKLA DÜELLO YAPTI

Nişantaşı’ndaki bir parkta bulunan merdivenlerde karşılaşan iki birey, ellerinde bıçaklarla birbirlerine saldırma girişiminde bulundu. Bu ‘düello’ niteliğindeki anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 31 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ SALDIRI NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, iki kişi nedenini bilmediğimiz bir mesele yüzünden bıçaklarla birbirine saldırmaya kalkıştı. Çevrede bulunanların varlığını hiçe sayarak, düello havasında bıçak sallayan taraflar, bir süre sonra aralarındaki eylemi sonlandırıp ayrıldı. Yaşananlar, parkta bulunanların çaresizce tepkilerini gösterdiği esnada cep telefonlarıyla görüntülendi.

ÖNEMLİ

Gündem

Faizsiz Kredi Kampanyaları Yarışıyor: Bankalar Açıklandı

Acil nakit arayanlara 0 faizli kredi imkanı sunan bankalar, Kasım ile birlikte rekabeti artırdı. İşte bu kredi fırsatlarını sunan bankalar listesi.
Gündem

Şırnak’ta 10 Günlük Yürüyüş Yasağı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 10 gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava etkinliklerini yasakladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.