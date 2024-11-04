“Parktaki Bıçaklı İki Kişi Kavgası”

İKİ KİŞİ BİLAKİS BÇAKLA DÜELLO YAPTI

Nişantaşı’ndaki bir parkta bulunan merdivenlerde karşılaşan iki birey, ellerinde bıçaklarla birbirlerine saldırma girişiminde bulundu. Bu ‘düello’ niteliğindeki anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 31 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ SALDIRI NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, iki kişi nedenini bilmediğimiz bir mesele yüzünden bıçaklarla birbirine saldırmaya kalkıştı. Çevrede bulunanların varlığını hiçe sayarak, düello havasında bıçak sallayan taraflar, bir süre sonra aralarındaki eylemi sonlandırıp ayrıldı. Yaşananlar, parkta bulunanların çaresizce tepkilerini gösterdiği esnada cep telefonlarıyla görüntülendi.