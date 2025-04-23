Parlamento Üyelerinin Sorularını Yanıtlama

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ EYLEMLERİNE TEPKİLER

İngiltere Parlamentosundaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere’deki İsrail haklarını savunan avukatlar derneği UKLFI Başkanı Natasha Hausdorff, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini desteklemesine yönelik eleştirilere maruz kaldı. Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, Hausdorff’un tutumunu “Gerçeklikten kopmuş.” şeklinde değerlendirdi. Dış İlişkiler Komitesi, İsrail-Filistin meselesine dair tartışmaların yapıldığı bir oturum gerçekleştirdi. Hausdorff ile komite üyeleri arasında gergin anlar yaşandı.

İKİ BÖLGENİN YÖNETİMLERİ KONUSU

Gerginlik, Thornberry’nin “Filistin için pozitif bir gelecek ne demek?” sorusu ile başladı. Thornberry, sık sık Hausdorff’un sorulara yanıt vermediğini belirterek, bu soruyu yineledi. Hausdorff, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinliler için iyi bir geleceğin, yalnızca o bölgelerdeki Filistinli yönetimlerin ortadan kaldırılması ile mümkün olduğunu savundu. Ramallah’ta Filistinlilerin başlatmış olduğu girişimlerden bahseden Hausdorff, bu projelerin Filistinli bir orta sınıf yaratacağını ve Filistinlilerin kendi yönetimlerinden hesap soracağını ifade etti. Thornberry ise, “Halk benim sorularıma nasıl karşılık verdiğinizi görecek ve cevap verip vermediğinize kendileri karar verecek.” yanıtını verdi.

Hem işgali savunmaya çalışan Thornberry, “Bir ülke kendi topraklarını işgal edemez” sözlerini kullandı. Öte yandan, “İsrail’in hükümetine göre İsrail, Ürdün nehrinden başlayıp Akdeniz’de mi sona eriyor?” sorusuna Hausdorff, “İsrail hükümetini temsil etmiyorum ama uluslararası hukuka göre yanıt verebilirim.” yanıtını verdi. Thornberry, “İsrail’in uymadığı uluslararası hukuk.” derken, Hausdorff, “Bu doğru değil.” cevabını verdi. Hausdorff, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini reddederek, “Bir ülke kendi topraklarını işgal edemez.” dedi.

SİVİL KAYIPLAR VE YARDIMLAR

İsrail’e girişi yasaklanan milletvekili Abtisam Mohamed’in, Filistinlilerin bir devlete sahip olma kadarına dair sorusuna Hausdorff, “Uluslararası hukuka göre hayır.” cevap verdi. Hausdorff, Gazze’deki sivil can kayıplarını da değerlendirdi. “İngiltere ve ABD, sık sık İsrail’in uluslararası insancıl hukuka yaklaşımıyla ilgili endişelerinin olmadığını söyledi.” dedi. Bu açıklamalara tepki gösteren Thornberry, “Hayır, hayır, hayır. Bu çok olağanüstü bir iddia. Ne söylediğinize dikkat edin.” şeklinde konuştu. Hausdorff, İngiltere’nin İsrail’e karşı aldığı silah satış yasağını ise “Bu politik bir karardı, hukuki değildi.” diye ifade etti.

HAMAS VE YARDIM SORUNU

Hausdorff, sivilleri hedef almadıklarını iddia ederek, “Halkın, sivil kayıp ile Hamas savaşçısı kaybı oranının 1’e karşılık 1 olduğunu” söyledi. Komite üyesi Alex Ballinger, bu iddiayı şok edici buldu. Yardımların engellenmesine dair gelen sorulara Hausdorff, “İsrail, operasyonların başından ateşkese kadar olan süreçte uluslararası yardımların yalnızca yüzde 1,1’ini geri çevirdi.” şeklinde yanıtladı. Thornberry ise, yardım durumu ile ilgili soruların atlandığını belirterek, “Gazze’ye yardımların girmemesiyle ilgili soru soruldu. Ama siz farklı bir tarihten bahsediyorsunuz.” dedi.

Hausdorff, “Ateşkes döneminde bölgeye aylarca yetecek kadar yardım malzemesi girdi.” diyerek, Hamas’ın yardım malzemelerine el koyarak kendi savaş mekanizmasını beslediğini savundu. Hausdorff, Birleşmiş Milletler’in raporlarını da yanlış olarak nitelendirirken, İngiltere gibi ülkelerin Hamas’ı cesaretlendirdiğini öne sürdü. Thornberry ise Hausdorff’un sözlerini yine “Gerçeklikten kopmuş.” diyerek eleştirdi.