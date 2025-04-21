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Parma Juventus Maçı Canlı Yayın Nerede?

PARMA JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

Parma Juventus maçını canlı izlemek isteyenler, bu karşılaşmayı nasıl takip edebileceklerini araştırıyor. Maçın heyecanına ortak olmak için gereken bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI YAYIN İÇİN GEREKENLER

Parma Juventus maçı, S Sport Plus platformundan canlı yayın ile izlenebiliyor. Maçı takip edebilmek için ilgili platformun abonesi olmanız gerekiyor. Maç, bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Parma’da, Ennio Tardini Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmayı izleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

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