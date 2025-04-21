Parma Juventus Maçını S Sport Plus’tan İzleyin

PARMA JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEME YERİ

Parma ve Juventus’un karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayını için araştırmalar yapıyor. Canlı yayına katılmak ve bu heyecan dolu maçı takip etmek isteyenler için bazı önemli detaylar mevcut. Parma Juventus maçı, canlı izleme seçenekleri hakkında bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Parma Juventus maçını S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için bu platformun üyesi olmanız gerekiyor. Parmalı ve Juventusu ağırlayacak kritik karşılaşma, bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Maç, Parma’nın ev sahibi olduğu Ennio Tardini Stadyumu’nda yapılacak. İyi seyirler dileriz!