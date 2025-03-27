Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

Yüzük Sıkışması Vakası

Batman’da 21 yaşındaki bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından yapılan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Olay, genç adamın parmağında sıkışan yüzüğü kendi çabaları ile çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine başvurması ile başladı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye eri Mehmet Aktan, durumu değerlendirerek yarım saatlik bir çalışma ile yüzüğü gencin parmağından çıkarttı. Bu işlem, doktor gözetiminde gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Gencin bu sıkıntılı durumu, uzman ekiplerin yardımıyla son buldu.