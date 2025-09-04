Parti Başkanı Altun, MİLKAY’a başsağlığı diledi

SAHADAKİ TEHLİKELERİ VURGULUYOR

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen yangında zarar gören MİLKAY fabrikası için geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz ayki basın toplantımızda, Organize Sanayi Bölgesi’nde olması ihtimal yangınlara karşı itfaiyelerin köpük veya gazlı şekilde müdahale etmek yerine yalnızca su ile müdahale etmesinin faydasının olmadığını ve bunun ciddi riskler barındırdığını ifade etmiştik” şeklinde konuştu. Yangın yönetmelikleri ile ilgili de önemli noktalar üzerinde duran Altun, “Ayrıca, yangın yönetmeliklerinin uygulanmadığı fabrikalarda üreticilere destek olunarak yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasının zaruri olduğunu dile getirmiştik” diye ekledi.

ÖNLEMLERİN GEREKLİLİĞİ

Altun, MİLKAY fabrikasında gerçekleşen bu üzücü olayın, yaptıkları uyarıların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. “Bugün MİLKAY fabrikasında yaşanan elim olay, bu uyarılarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” diyen Altun, alınması gereken önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Saadet Partisi İl Başkanı Altun, yangından etkilenen işçilere, fabrika yönetimine ve tüm sanayi camiasına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Üretimin ve iş güvenliğinin korunmasının ülke için hayati önem taşıdığını” vurguladı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.