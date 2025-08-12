Parti Kuruluş Yılı Kutlaması Sloganı Belirlendi

ETKİNLİKLERİN SLOGANI BELİRLENDİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin “24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye’si” sloganıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Akar, partinin 24. kuruluş yıl dönümü programı hakkında AA muhabirine detaylar verdi. Ak Parti’nin 24. yıl kutlamalarının önemli bir anlam taşıdığını ifade eden Acar, çeyrek asra ulaşmak üzere olduklarını aktardı. Gelecek yıl Ak Parti’nin 25. yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Acar, bu özel gün için “24’üncü yaş bizim için altın değerinde” dedi. Kutlamaların, sade ama anlamlı bir programla yapılacağını vurguladı.

PROGRAMIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Acar, partinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından düzenlendiğini hatırlattı. “Sloganlarımız, içeriklerimiz, hazırlanan görseller, filmlerimiz, bugün itibarıyla başlayacak olan bazı çalışmalara sahip olacak” şeklinde konuştu. Teşkilatların heyecanına dikkat çeken Acar, 24 yılda ülkeye katılan kazanımları anlatmak için bir belgesel film oluşturacaklarını da belirtti. Ayrıca, kutlama programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının en önemli unsur olacağını ifade etti ve bu konuşmanın seyirciler için büyük bir anlam taşıyacağını vurguladı.

SLOGAN VE MOTTOLAR BELİRLENİYOR

Acar, AK Parti için hazırlanan yeni sloganın yanı sıra 24. yıla uygun bir tema oluşturma çabalarının sürdüğünü ifade etti. AK Parti’nin milletin emanetçisi olduğunu belirten Acar, “Emanetçiler olarak hazırlıkları gerçekleştirdik. Şimdi ev sahiplerimizi bekliyoruz” dedi. “24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye’si” sloganının önemine değinen Acar, bu tarih boyunca oluşan hikayenin bir parçası olduklarını sözlerine ekledi.

BİRLİKTE YAŞANAN DENEYİMLER PAYLAŞILACAK

Acar, Bu hafta itibarıyla “Türkiye Yüzyılı” buluşmalarının başladığını hatırlatarak, toplantının ana gündeminin “Terörsüz Türkiye” olduğunu ifade etti. Birliktelik üzerinden oluşan bu sürece uygun bir motto oluşturduklarını belirtti. AK Parti’nin hikayesinin geçmişteki siyasi istikrarsızlıklara karşı bir hareket olarak başladığını dile getiren Acar, toplumla siyaseti birleştirmenin önemini vurguladı. Kurulduğundan bu yana çok sayıda projeye imza atan AK Parti’nin, vatandaşla beraber hareket etme adına sürekli olarak bir politikayı benimsediğini açıkladı.

GELECEK İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Acar, 25. yıla geçiş hazırlıklarının önemine değinerek, “İlk kez bir yıllık, uzun bir kampanya dönemine gireceğiz” dedi. Bu süreçte 14 Ağustos 2001 ile 14 Ağustos 2026 arasında yapılanları hatırlatmak üzere bir kampanya süreci başlatacaklarını da aktardı. Daha önceki yıllarda yapılan organizasyonların, kurumsal bir bakış açısıyla ilk günkü heyecanı koruyarak gerçekleştirildiğini belirtti. “Bu hikayenin bileşenlerini bir araya getirecek süreci oluşturmak istiyoruz” diyen Acar, gelecekte de benzer etkinliklerin devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.