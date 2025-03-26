Parti, SUI ve ONDO Altcoin Analizi

YENİ LAYER-1 COİN: PARTI’NIN YÜKSELİŞİ

Yeni piyasaya sürülen Layer-1 (L1) coin’i PARTI, günümüzde dikkat çeken altcoin’lerden biri haline geldi. Şu anda 0,37 dolarlık fiyatla işlem görüyor ve son 24 saat içinde yüzde 26’lık bir değer artışı sağladı. Salı günü Particle Network, token oluşturma etkinliğini ve airdrop’unu tamamlamasıyla PARTI, Binance, OKX ve Gate.io gibi büyük borsalarda işlem görmeye başladı.

KONSOLİDASYON DÖNEMİ VE FİYAT HAREKETLERİ

PARTI, son 24 saat içerisinde çift haneli kazançlar elde etmesine rağmen, işlem seansı sırasında 0,44 dolara yükseldikten sonra bir konsolidasyon sürecine girdi. Altcoin, 0,37 dolardaki direnç seviyesini aşmakta zorlanırken, 0,31 dolarda destek buluyor. Bu konsolidasyon durumu, Chaikin Money Flow (CMF) göstergesinde düz bir çizgi olarak görünüyor. Bu, piyasada ne alıcıların ne de satıcıların tam kontrol sağladığını, fiyat hareketinin belirsizlik veya konsolidasyon gösterdiğini işaret ediyor. Eğer talep artar ve PARTI, 0,37 dolara çıkan direnci aşabilirse, yükseliş trendini devam ettirerek 0,40 dolara kadar çıkabilir. Ancak, satıcılar üstünlük kazanır ve kar realizasyonları artarsa, PARTI’nın fiyatı 0,35 dolar seviyesinin altına düşebilir ve 0,33 dolara kadar gerileyebilir.

DİĞER TREND ALTCOİN: SUI

SUI, bugün itibarıyla trend olan diğer bir altcoin. Fiyatı son 24 saat içerisinde yüzde 6 artış göstererek 2,51 dolara ulaştı. Ancak, SUI’nin işlem hacmi inceleme süresince yüzde 7 azalmış durumda ve bu da negatif bir sapma oluşturuyor. Fiyat/hacim negatif sapma, düşüş sinyali veriyor ve SUI’nin fiyat rallisinin gerçek talep yerine spekülatif işlemlerle beslendiğini gösteriyor. Böyle devam ederse, SUI, son kazançlarını kaybedebilir ve 2,10 dolara gerileyebilir. Öte yandan, altcoin’e yönelik gerçek talep artarsa, bu negatif tahmin geçersiz hale gelebilir ve fiyatı 3,17 dolara kadar yükselebilir.

RWA TOKEN ONDO’DA ALIM BASKISI

RWA token’ı olan ONDO, günün en çok aranan altcoin’lerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şu anda 0,93 dolardan işlem görmekte ve son 24 saat içinde yüzde 6’lık bir artış kaydetti. Yükselen Relative Strength Index (RSI) göstergesi, piyasada alıcı baskısının arttığını doğruluyor. Bu önemli momentum göstergesi, yazının yazıldığı an itibarıyla yükseliş trendinde ve 50 nötral çizgisinin üzerine çıkmış durumda. RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumlarını ölçen bir araçtır. 70’in üzerindeki değerler aşırı alım, 30’un altında ise aşırı satış sinyali verir. RSI’nın merkez çizgiyi aşması, boğa momentumuna doğru bir kayma sinyali olarak değerlendiriliyor. Eğer alıcı baskısı güçlenirse, ONDO rally’sini sürdürerek 1,03 dolara kadar yükselebilir. Ancak, kar realizasyonları tekrar gündeme gelirse, ONDO’nun fiyatı 0,87 dolara gerileyebilir.