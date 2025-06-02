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Partide Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı

CATAWBA COUNTY’DE SİLAHLI SALDIRI

ABD’nin North Carolina eyaletinin batısındaki Catawba County bölgesinde bir evde gerçekleştirilen parti sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Bu olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı. Catawba County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.45 civarında gerçekleşen saldırıda yaklaşık 80 el ateş edildi. Saldırı esnasında orada bulunanların ya kaçtıkları ya da saklanmaya çalıştıkları belirtildi.

ŞAWN PATRICK HOOD HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 58 yaşındaki Shawn Patrick Hood’un hayatını kaybettiği kaydedildi. Yaralanan 11 kişiden 7’sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor ve birinin sağlık durumu kritik. Catawba County Şerif Yardımcısı Aaron Turk, gerçekleştirilen basın toplantısında saldırının Hickory kentinin yaklaşık 11 kilometre güneyinde, genellikle sakin bir mahallede yapıldığını açıkladı.

PARTİ GÜRÜLTÜSÜNDEN ŞİKAYET VAR

Turk, saldırıdan yaklaşık iki saat önce, başka bir evde yaşayan bir kişinin parti nedeniyle gürültüden şikayet ettiğini ifade etti. Güvenlik güçlerinin bu şikayete müdahalede bulunduğunu ancak bu durumun saldırıyla doğrudan ilişkisinin olmadığı değerlendirildi. Soruşturma devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi. Yetkililer, partiye katılanlar ve bölge sakinleri ile bilgi paylaşmak için çağrıda bulundu. Olay yerinin yaklaşık iki dönümlük bir alanı kapsadığı, iç ve dış mekanlarda incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.

TETİKÇİLER HAKKINDA SORULAR

Saldırıda birden fazla tetikçinin bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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