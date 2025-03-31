Partiler Arası Bayram Ziyareti Yapıldı

BAYRAM ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı yapıldı. Çok sayıda parti, Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti’ye ziyarette bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile ekibi, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve heyetini karşıladı. Ardından, heyetler arasında bayramlaşma gerçekleşti ve bazı açıklamalar yapıldı. Bayramlaşmalar, birlik ve kardeşliğin en yüksek noktada olduğu anlar olarak değerlendirildi. Yapılan açıklamada, “Maalesef dünyamızın çeşitli doğrultularında Gazze başta olmak üzere bayram sabahı, bayram boyunca çocukların katledildiği bir geçiş, soykırımı ve vahşeti tüm dünyanın huzurunda ve hadsiz saldırılara rağmen bu soykırıma karşı uluslararası duruşumuzu en net şekilde, olduğu gibi, her zaman yaptığımız gibi meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

ORTA DOĞU’DA BULUŞMA NECESSİYETİ

Başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu’nun bir ateş hattına dönüştüğüne vurgu yapan DEM Parti Sözcüsü Doğan, “Diyalog kurmak, temas etmek ve sorunları konuşarak çözmenin yollarını aramak en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Buruk bir bayram karşılıyoruz çünkü coğrafyada hala gözleri yaşlı anneler var. Temas, bu bayramlaşma yıllar sonra yeniden bir araya gelmek ve sorunları konuşarak çözüme kavuşturabilme olasılığını güçlendirmek demek” dedi. Ayrıca, Türkiye’yi daha demokratik ve adil bir ülke haline getirmek için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

İSTİŞARE VE DİYALOGUN ÖNEMİ

Uygur, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesine dikkat çekerek, “İmralı’dan örgüte yapılan tarihi çağrı çok önemli. Örgütün silahları bırakması ve kendini feshetmesi yönünde atılacak adımlar, sivil siyasetin alanını genişletecek” şeklinde konuştu. Uygur, siyaset alanının gelişmesi ve demokratik değerlerin güçlenmesi gerektiğini belirterek, “İstişare ve diyalog kanallarını açık tutan bir siyasi hareketiz. İnsanların ihtiyaçları ve beklentileri değişiyor ancak biz hedeflerimize ulaşmak konusunda kararlıyız” dedi.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ

Doğan, “Türkiye’nin barışa ve yeniliklere ihtiyacı var. Yarım kalanları tamamlamamız gerekiyor. Biz bu tarihi fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Artık sözlerin konuşulması gereken bir dönemdesiniz” ifadelerine yer vererek, Türkiye’nin barış ve demokratik değerlerle güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Doğan, tarafların farklılıklarını biriktirerek, ayrıştırıcı olmadan birlik sağlamak gerektiğini belirtti. Uygur, bayramların konuşma ve tartışma fırsatları sunduğunu, bu süreçte silahların devre dışı kalması ve demokratik toplum çağrısının yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

AK PARTİ HEYETİNİN ZİYARETLERİ DEVAM ETTİ

AK Parti heyeti, bayramlaşma programında HÜDA-PAR, DSP, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, İYİ Parti ve DYP temsilcileriyle de bir araya geldi. Her partiyle bayramlaşma gerçekleştirip, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Ziyaretler, siyasi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.